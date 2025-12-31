シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gain or Lost 50 Dollars
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Gain or Lost 50 Dollars

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
8 (66.66%)
損失トレード:
4 (33.33%)
ベストトレード:
90.51 GBP
最悪のトレード:
-56.06 GBP
総利益:
330.97 GBP (52 782 pips)
総損失:
-122.06 GBP (21 153 pips)
最大連続の勝ち:
5 (177.35 GBP)
最大連続利益:
177.35 GBP (5)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
27.15%
最大入金額:
29.03%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.24
長いトレード:
6 (50.00%)
短いトレード:
6 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.71
期待されたペイオフ:
17.41 GBP
平均利益:
41.37 GBP
平均損失:
-30.52 GBP
最大連続の負け:
3 (-64.47 GBP)
最大連続損失:
-64.47 GBP (3)
月間成長:
47.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.75 GBP
最大の:
64.47 GBP (10.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.60% (64.47 GBP)
エクイティによる:
11.82% (59.45 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 183
XAUUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 32K
XAUUSD -421
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +90.51 GBP
最悪のトレード: -56 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +177.35 GBP
最大連続損失: -64.47 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.01 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gain or Lost 50 Dollars
50 USD/月
47%
0
0
USD
539
GBP
1
0%
12
66%
27%
2.71
17.41
GBP
12%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください