- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
8 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
4 (33.33%)
Mejor transacción:
90.51 GBP
Peor transacción:
-56.06 GBP
Beneficio Bruto:
330.97 GBP (52 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (177.35 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
177.35 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
27.15%
Carga máxima del depósito:
29.03%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.71
Beneficio Esperado:
17.41 GBP
Beneficio medio:
41.37 GBP
Pérdidas medias:
-30.52 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-64.47 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.47 GBP (3)
Crecimiento al mes:
47.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.75 GBP
Máxima:
64.47 GBP (10.35%)
Reducción relativa:
De balance:
11.60% (64.47 GBP)
De fondos:
11.82% (59.45 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|183
|XAUUSD
|86
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD
|-421
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +90.51 GBP
Peor transacción: -56 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +177.35 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -64.47 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
