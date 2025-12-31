SeñalesSecciones
Gain or Lost 50 Dollars
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Gain or Lost 50 Dollars

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
8 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
4 (33.33%)
Mejor transacción:
90.51 GBP
Peor transacción:
-56.06 GBP
Beneficio Bruto:
330.97 GBP (52 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (177.35 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
177.35 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
27.15%
Carga máxima del depósito:
29.03%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.71
Beneficio Esperado:
17.41 GBP
Beneficio medio:
41.37 GBP
Pérdidas medias:
-30.52 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-64.47 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.47 GBP (3)
Crecimiento al mes:
47.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.75 GBP
Máxima:
64.47 GBP (10.35%)
Reducción relativa:
De balance:
11.60% (64.47 GBP)
De fondos:
11.82% (59.45 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 183
XAUUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 32K
XAUUSD -421
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +90.51 GBP
Peor transacción: -56 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +177.35 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -64.47 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
No hay comentarios
2026.01.01 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
