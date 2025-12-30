- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
215.52 USD
En kötü işlem:
-132.24 USD
Brüt kâr:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Brüt zarar:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (461.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.85 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
43 (62.32%)
Satış işlemleri:
26 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
7.67 USD
Ortalama kâr:
41.49 USD
Ortalama zarar:
-31.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-241.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.71 USD (4)
Aylık büyüme:
5.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.72 USD
Maksimum:
267.90 USD (2.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +215.52 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +461.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -241.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok