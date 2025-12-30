SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gen Three
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three

Fakar Suhartami Pratama
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
37 (53.62%)
Verlusttrades:
32 (46.38%)
Bester Trade:
215.52 USD
Schlechtester Trade:
-132.24 USD
Bruttoprofit:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Bruttoverlust:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (461.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
461.85 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
43 (62.32%)
Short-Positionen:
26 (37.68%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
7.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-241.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-241.71 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.72 USD
Maximaler:
267.90 USD (2.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 870
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +215.52 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +461.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -241.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
