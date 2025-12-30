- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
37 (53.62%)
Verlusttrades:
32 (46.38%)
Bester Trade:
215.52 USD
Schlechtester Trade:
-132.24 USD
Bruttoprofit:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Bruttoverlust:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (461.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
461.85 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
43 (62.32%)
Short-Positionen:
26 (37.68%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
7.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-241.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-241.71 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.72 USD
Maximaler:
267.90 USD (2.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +215.52 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +461.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -241.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
noch 161 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen