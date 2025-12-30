- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
37 (53.62%)
亏损交易:
32 (46.38%)
最好交易:
215.52 USD
最差交易:
-132.24 USD
毛利:
1 534.98 USD (13 375 pips)
毛利亏损:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
最大连续赢利:
5 (461.85 USD)
最大连续盈利:
461.85 USD (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
1.97
长期交易:
43 (62.32%)
短期交易:
26 (37.68%)
利润因子:
1.53
预期回报:
7.67 USD
平均利润:
41.49 USD
平均损失:
-31.44 USD
最大连续失误:
4 (-241.71 USD)
最大连续亏损:
-241.71 USD (4)
每月增长:
5.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.72 USD
最大值:
267.90 USD (2.60%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +215.52 USD
最差交易: -132 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +461.85 USD
最大连续亏损: -241.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
