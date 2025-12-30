SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gen Three
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three

Fakar Suhartami Pratama
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
37 (53.62%)
Negociações com perda:
32 (46.38%)
Melhor negociação:
215.52 USD
Pior negociação:
-132.24 USD
Lucro bruto:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Perda bruta:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (461.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
461.85 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
43 (62.32%)
Negociações curtas:
26 (37.68%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
7.67 USD
Lucro médio:
41.49 USD
Perda média:
-31.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-241.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-241.71 USD (4)
Crescimento mensal:
5.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.72 USD
Máximo:
267.90 USD (2.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 870
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +215.52 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +461.85 USD
Máxima perda consecutiva: -241.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar