Fakar Suhartami Pratama

Gen Three

Fakar Suhartami Pratama
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
37 (53.62%)
Убыточных трейдов:
32 (46.38%)
Лучший трейд:
215.52 USD
Худший трейд:
-132.24 USD
Общая прибыль:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Общий убыток:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (461.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.85 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
43 (62.32%)
Коротких трейдов:
26 (37.68%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
7.67 USD
Средняя прибыль:
41.49 USD
Средний убыток:
-31.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-241.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.71 USD (4)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.72 USD
Максимальная:
267.90 USD (2.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 870
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +215.52 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +461.85 USD
Макс. убыток в серии: -241.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Нет отзывов
2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
