Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
37 (53.62%)
Убыточных трейдов:
32 (46.38%)
Лучший трейд:
215.52 USD
Худший трейд:
-132.24 USD
Общая прибыль:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Общий убыток:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (461.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.85 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
43 (62.32%)
Коротких трейдов:
26 (37.68%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
7.67 USD
Средняя прибыль:
41.49 USD
Средний убыток:
-31.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-241.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.71 USD (4)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.72 USD
Максимальная:
267.90 USD (2.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +215.52 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +461.85 USD
Макс. убыток в серии: -241.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
