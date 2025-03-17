SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend234
You Ming Xing

Trend234

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 507
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (47.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 304 (52.01%)
En iyi işlem:
100.08 USD
En kötü işlem:
-66.06 USD
Brüt kâr:
9 489.75 USD (1 247 068 pips)
Brüt zarar:
-8 870.20 USD (1 165 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (226.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.44 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
1 694 (67.57%)
Satış işlemleri:
813 (32.43%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-88.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.25 USD (6)
Aylık büyüme:
26.86%
Yıllık tahmin:
325.93%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
473.21 USD
Maksimum:
780.03 USD (32.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.47% (780.07 USD)
Varlığa göre:
8.12% (169.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 805
GBPJPY 466
EURJPY 413
XAUUSD 390
CADJPY 221
XAUJPY 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -147
GBPJPY -335
EURJPY -160
XAUUSD 837
CADJPY -154
XAUJPY 579
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -19K
GBPJPY -46K
EURJPY -18K
XAUUSD 92K
CADJPY -20K
XAUJPY 92K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.08 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +226.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 9408
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 225
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
İnceleme yok
2025.05.01 06:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.