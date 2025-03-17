- Büyüme
İşlemler:
2 507
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (47.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 304 (52.01%)
En iyi işlem:
100.08 USD
En kötü işlem:
-66.06 USD
Brüt kâr:
9 489.75 USD (1 247 068 pips)
Brüt zarar:
-8 870.20 USD (1 165 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (226.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.44 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
1 694 (67.57%)
Satış işlemleri:
813 (32.43%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-88.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.25 USD (6)
Aylık büyüme:
26.86%
Yıllık tahmin:
325.93%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
473.21 USD
Maksimum:
780.03 USD (32.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.47% (780.07 USD)
Varlığa göre:
8.12% (169.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|805
|GBPJPY
|466
|EURJPY
|413
|XAUUSD
|390
|CADJPY
|221
|XAUJPY
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-147
|GBPJPY
|-335
|EURJPY
|-160
|XAUUSD
|837
|CADJPY
|-154
|XAUJPY
|579
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-19K
|GBPJPY
|-46K
|EURJPY
|-18K
|XAUUSD
|92K
|CADJPY
|-20K
|XAUJPY
|92K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.08 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +226.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 9408
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 225
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
40%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
45
97%
2 507
47%
100%
1.06
0.25
USD
USD
32%
1:500