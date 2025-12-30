- Incremento
Total de Trades:
69
Transacciones Rentables:
37 (53.62%)
Transacciones Irrentables:
32 (46.38%)
Mejor transacción:
215.52 USD
Peor transacción:
-132.24 USD
Beneficio Bruto:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (461.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
461.85 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
43 (62.32%)
Transacciones Cortas:
26 (37.68%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
7.67 USD
Beneficio medio:
41.49 USD
Pérdidas medias:
-31.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-241.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-241.71 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.72 USD
Máxima:
267.90 USD (2.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +215.52 USD
Peor transacción: -132 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +461.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -241.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
otros 161...
