Fakar Suhartami Pratama

Gen Three

Fakar Suhartami Pratama
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
69
Transacciones Rentables:
37 (53.62%)
Transacciones Irrentables:
32 (46.38%)
Mejor transacción:
215.52 USD
Peor transacción:
-132.24 USD
Beneficio Bruto:
1 534.98 USD (13 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (461.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
461.85 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
43 (62.32%)
Transacciones Cortas:
26 (37.68%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
7.67 USD
Beneficio medio:
41.49 USD
Pérdidas medias:
-31.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-241.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-241.71 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.72 USD
Máxima:
267.90 USD (2.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 870
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +215.52 USD
Peor transacción: -132 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +461.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -241.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.30 10:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
