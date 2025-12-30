- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
37 (53.62%)
損失トレード:
32 (46.38%)
ベストトレード:
215.52 USD
最悪のトレード:
-132.24 USD
総利益:
1 534.98 USD (13 375 pips)
総損失:
-1 006.07 USD (12 505 pips)
最大連続の勝ち:
5 (461.85 USD)
最大連続利益:
461.85 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
43 (62.32%)
短いトレード:
26 (37.68%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
7.67 USD
平均利益:
41.49 USD
平均損失:
-31.44 USD
最大連続の負け:
4 (-241.71 USD)
最大連続損失:
-241.71 USD (4)
月間成長:
5.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.72 USD
最大の:
267.90 USD (2.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|870
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +215.52 USD
最悪のトレード: -132 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +461.85 USD
最大連続損失: -241.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし