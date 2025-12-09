- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF_o
|16
|USDJPY_o
|15
|EURUSD_o
|9
|GBPUSD_o
|3
|AUDUSD_o
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF_o
|35
|USDJPY_o
|62
|EURUSD_o
|21
|GBPUSD_o
|15
|AUDUSD_o
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF_o
|745
|USDJPY_o
|1.5K
|EURUSD_o
|525
|GBPUSD_o
|764
|AUDUSD_o
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Break Out Explosion, en sevdiğim işlem sistemidir. Ana paritelerde çok doğru giriş sinyalleri sağlar.
Tüm sinyallerim Break Out Explosion göstergesinden gelir.
Aşağıdaki linklerden indirip test edebilir veya satın alabilirsiniz:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Ben düşük drawdown, yüksek doğrulukta sinyaller üzerine odaklanıyorum.
Genellikle H1 zaman diliminde işlem yapıyor ve karar vermeden önce daha yüksek zaman dilimlerini analiz ediyorum.
Küçük lot kullanıyorum, güvenli ilerliyorum ve haftalık %10 büyüme hedefliyorum.
