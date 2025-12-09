SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
16.05 USD
En kötü işlem:
-5.75 USD
Brüt kâr:
155.15 USD (4 500 pips)
Brüt zarar:
-20.21 USD (892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (107.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.54 USD (23)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
18.61
Alış işlemleri:
15 (34.09%)
Satış işlemleri:
29 (65.91%)
Kâr faktörü:
7.68
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
4.19 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.75 USD (1)
Aylık büyüme:
13.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
7.25 USD (0.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (7.30 USD)
Varlığa göre:
0.03% (0.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF_o 16
USDJPY_o 15
EURUSD_o 9
GBPUSD_o 3
AUDUSD_o 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF_o 35
USDJPY_o 62
EURUSD_o 21
GBPUSD_o 15
AUDUSD_o 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF_o 745
USDJPY_o 1.5K
EURUSD_o 525
GBPUSD_o 764
AUDUSD_o 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Break Out Explosion, en sevdiğim işlem sistemidir. Ana paritelerde çok doğru giriş sinyalleri sağlar.

Tüm sinyallerim Break Out Explosion göstergesinden gelir.
Aşağıdaki linklerden indirip test edebilir veya satın alabilirsiniz:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Ben düşük drawdown, yüksek doğrulukta sinyaller üzerine odaklanıyorum.
Genellikle H1 zaman diliminde işlem yapıyor ve karar vermeden önce daha yüksek zaman dilimlerini analiz ediyorum.

Küçük lot kullanıyorum, güvenli ilerliyorum ve haftalık %10 büyüme hedefliyorum.

İnceleme yok
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Break Out Explosion 1K
Ayda 99 USD
13%
0
0
USD
1.2K
USD
2
0%
44
84%
100%
7.67
3.07
USD
1%
1:400
