Break Out Explosion est mon système de trading préféré. Il me donne des entrées très précises sur les paires majeures.

Tous mes signaux proviennent de l’indicateur Break Out Explosion.

Vous pouvez le télécharger, tester ou acheter via les liens ci-dessous :

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132

MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Je me concentre sur un drawdown faible, des signaux précis, et je trade principalement sur H1, avec une analyse des unités supérieures avant chaque décision.

J’utilise de petits lots, reste prudent et vise 10% de croissance par semaine.