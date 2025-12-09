SignauxSections
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
37 (84.09%)
Perte trades:
7 (15.91%)
Meilleure transaction:
16.05 USD
Pire transaction:
-5.75 USD
Bénéfice brut:
155.15 USD (4 500 pips)
Perte brute:
-20.21 USD (892 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (107.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.54 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
24.26%
Charge de dépôt maximale:
1.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
18.61
Longs trades:
15 (34.09%)
Courts trades:
29 (65.91%)
Facteur de profit:
7.68
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
4.19 USD
Perte moyenne:
-2.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
7.25 USD (0.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.71% (7.30 USD)
Par fonds propres:
0.03% (0.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF_o 16
USDJPY_o 15
EURUSD_o 9
GBPUSD_o 3
AUDUSD_o 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF_o 35
USDJPY_o 62
EURUSD_o 21
GBPUSD_o 15
AUDUSD_o 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF_o 745
USDJPY_o 1.5K
EURUSD_o 525
GBPUSD_o 764
AUDUSD_o 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.05 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +107.54 USD
Perte consécutive maximale: -2.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Break Out Explosion est mon système de trading préféré. Il me donne des entrées très précises sur les paires majeures.

Tous mes signaux proviennent de l’indicateur Break Out Explosion.
Vous pouvez le télécharger, tester ou acheter via les liens ci-dessous :

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Je me concentre sur un drawdown faible, des signaux précis, et je trade principalement sur H1, avec une analyse des unités supérieures avant chaque décision.

J’utilise de petits lots, reste prudent et vise 10% de croissance par semaine.

Aucun avis
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
