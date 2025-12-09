- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCHF_o
|16
|USDJPY_o
|15
|EURUSD_o
|9
|GBPUSD_o
|3
|AUDUSD_o
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCHF_o
|35
|USDJPY_o
|62
|EURUSD_o
|21
|GBPUSD_o
|15
|AUDUSD_o
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCHF_o
|745
|USDJPY_o
|1.5K
|EURUSD_o
|525
|GBPUSD_o
|764
|AUDUSD_o
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Break Out Explosion est mon système de trading préféré. Il me donne des entrées très précises sur les paires majeures.
Tous mes signaux proviennent de l’indicateur Break Out Explosion.
Vous pouvez le télécharger, tester ou acheter via les liens ci-dessous :
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Je me concentre sur un drawdown faible, des signaux précis, et je trade principalement sur H1, avec une analyse des unités supérieures avant chaque décision.
J’utilise de petits lots, reste prudent et vise 10% de croissance par semaine.
