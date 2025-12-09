シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
116 (76.31%)
損失トレード:
36 (23.68%)
ベストトレード:
16.05 USD
最悪のトレード:
-32.07 USD
総利益:
438.53 USD (11 910 pips)
総損失:
-235.33 USD (7 707 pips)
最大連続の勝ち:
23 (107.54 USD)
最大連続利益:
107.54 USD (23)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
28.13%
最大入金額:
4.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.31
長いトレード:
81 (53.29%)
短いトレード:
71 (46.71%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-6.54 USD
最大連続の負け:
4 (-51.48 USD)
最大連続損失:
-53.19 USD (3)
月間成長:
20.45%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
87.99 USD (7.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.08% (88.34 USD)
エクイティによる:
4.03% (48.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY_o 59
EURUSD_o 29
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 21
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY_o 85
EURUSD_o 54
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 20
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY_o 883
EURUSD_o 1.4K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1.1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.05 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +107.54 USD
最大連続損失: -51.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Break Out Explosion は私のお気に入りのトレーディングシステムです。主要通貨ペアで非常に正確なエントリーができます。

すべてのシグナルは Break Out Explosion インジケーターから生成されています。
以下のリンクからダウンロード、テスト、購入が可能です：

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

私は低ドローダウン高精度シグナルにこだわり、主に H1 の時間足でトレードし、エントリー前に上位足を確認しています。

小ロットで安全に運用し、週 10% の成長を目指しています。

レビューなし
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Break Out Explosion 1K
49 USD/月
20%
0
0
USD
1.1K
USD
4
7%
152
76%
28%
1.86
1.34
USD
7%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください