トレード:
152
利益トレード:
116 (76.31%)
損失トレード:
36 (23.68%)
ベストトレード:
16.05 USD
最悪のトレード:
-32.07 USD
総利益:
438.53 USD (11 910 pips)
総損失:
-235.33 USD (7 707 pips)
最大連続の勝ち:
23 (107.54 USD)
最大連続利益:
107.54 USD (23)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
28.13%
最大入金額:
4.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.31
長いトレード:
81 (53.29%)
短いトレード:
71 (46.71%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
3.78 USD
平均損失:
-6.54 USD
最大連続の負け:
4 (-51.48 USD)
最大連続損失:
-53.19 USD (3)
月間成長:
20.45%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
87.99 USD (7.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.08% (88.34 USD)
エクイティによる:
4.03% (48.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|59
|EURUSD_o
|29
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|21
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY_o
|85
|EURUSD_o
|54
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|20
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY_o
|883
|EURUSD_o
|1.4K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1.1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- ドローダウン
ベストトレード: +16.05 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +107.54 USD
最大連続損失: -51.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Break Out Explosion は私のお気に入りのトレーディングシステムです。主要通貨ペアで非常に正確なエントリーができます。
すべてのシグナルは Break Out Explosion インジケーターから生成されています。
以下のリンクからダウンロード、テスト、購入が可能です：
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
私は低ドローダウンと高精度シグナルにこだわり、主に H1 の時間足でトレードし、エントリー前に上位足を確認しています。
小ロットで安全に運用し、週 10% の成長を目指しています。
レビューなし
