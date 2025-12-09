Break Out Explosion は私のお気に入りのトレーディングシステムです。主要通貨ペアで非常に正確なエントリーができます。

すべてのシグナルは Break Out Explosion インジケーターから生成されています。

以下のリンクからダウンロード、テスト、購入が可能です：

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132

MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

私は低ドローダウンと高精度シグナルにこだわり、主に H1 の時間足でトレードし、エントリー前に上位足を確認しています。

小ロットで安全に運用し、週 10% の成長を目指しています。