시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 23%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
289
이익 거래:
202 (69.89%)
손실 거래:
87 (30.10%)
최고의 거래:
16.05 USD
최악의 거래:
-32.07 USD
총 수익:
726.15 USD (18 424 pips)
총 손실:
-501.73 USD (15 120 pips)
연속 최대 이익:
23 (107.54 USD)
연속 최대 이익:
107.54 USD (23)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
35.42%
최대 입금량:
6.99%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.55
롱(주식매수):
158 (54.67%)
숏(주식차입매도):
131 (45.33%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
3.59 USD
평균 손실:
-5.77 USD
연속 최대 손실:
9 (-62.19 USD)
연속 최대 손실:
-62.19 USD (9)
월별 성장률:
11.60%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
87.99 USD (7.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.08% (88.34 USD)
자본금별:
5.24% (57.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY_o 105
EURUSD_o 59
GBPUSD_o 55
USDCHF_o 52
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 2
GBPJPY_o 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY_o 77
EURUSD_o 36
GBPUSD_o 77
USDCHF_o 13
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
GBPJPY_o 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY_o 579
EURUSD_o 486
GBPUSD_o 1.8K
USDCHF_o 63
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -31
GBPJPY_o 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.05 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +107.54 USD
연속 최대 손실: -62.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Break Out Explosion은 제가 가장 좋아하는 트레이딩 시스템입니다. 주요 통화쌍에서 매우 정확한 진입 신호를 제공합니다.

모든 신호는 Break Out Explosion 지표에서 생성됩니다.
아래 링크에서 다운로드, 테스트 또는 구매할 수 있습니다:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

저는 낮은 드로우다운, 정확한 신호에 집중하며, 주로 H1 타임프레임에서 거래하고 진입 전에 상위 타임프레임을 분석합니다.

소량 로트로 안전하게 운영하며 주 10% 수익을 목표로 합니다。

리뷰 없음
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Break Out Explosion 1K
월별 49 USD
23%
0
0
USD
1.1K
USD
6
6%
289
69%
35%
1.44
0.78
USD
7%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.