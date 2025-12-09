- 자본
트레이드:
289
이익 거래:
202 (69.89%)
손실 거래:
87 (30.10%)
최고의 거래:
16.05 USD
최악의 거래:
-32.07 USD
총 수익:
726.15 USD (18 424 pips)
총 손실:
-501.73 USD (15 120 pips)
연속 최대 이익:
23 (107.54 USD)
연속 최대 이익:
107.54 USD (23)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
35.42%
최대 입금량:
6.99%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.55
롱(주식매수):
158 (54.67%)
숏(주식차입매도):
131 (45.33%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
3.59 USD
평균 손실:
-5.77 USD
연속 최대 손실:
9 (-62.19 USD)
연속 최대 손실:
-62.19 USD (9)
월별 성장률:
11.60%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
87.99 USD (7.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.08% (88.34 USD)
자본금별:
5.24% (57.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|105
|EURUSD_o
|59
|GBPUSD_o
|55
|USDCHF_o
|52
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|2
|GBPJPY_o
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY_o
|77
|EURUSD_o
|36
|GBPUSD_o
|77
|USDCHF_o
|13
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|GBPJPY_o
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY_o
|579
|EURUSD_o
|486
|GBPUSD_o
|1.8K
|USDCHF_o
|63
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-31
|GBPJPY_o
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.05 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +107.54 USD
연속 최대 손실: -62.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Break Out Explosion은 제가 가장 좋아하는 트레이딩 시스템입니다. 주요 통화쌍에서 매우 정확한 진입 신호를 제공합니다.
모든 신호는 Break Out Explosion 지표에서 생성됩니다.
아래 링크에서 다운로드, 테스트 또는 구매할 수 있습니다:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
저는 낮은 드로우다운, 정확한 신호에 집중하며, 주로 H1 타임프레임에서 거래하고 진입 전에 상위 타임프레임을 분석합니다.
소량 로트로 안전하게 운영하며 주 10% 수익을 목표로 합니다。
리뷰 없음
