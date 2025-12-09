- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF_o
|16
|USDJPY_o
|15
|EURUSD_o
|9
|GBPUSD_o
|3
|AUDUSD_o
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF_o
|35
|USDJPY_o
|62
|EURUSD_o
|21
|GBPUSD_o
|15
|AUDUSD_o
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF_o
|745
|USDJPY_o
|1.5K
|EURUSD_o
|525
|GBPUSD_o
|764
|AUDUSD_o
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Break Out Explosion è il mio sistema di trading preferito. Mi offre entrate molto precise sulle principali coppie valutarie.
Tutti i miei segnali provengono dall’indicatore Break Out Explosion.
Puoi scaricarlo, testarlo o acquistarlo dai link qui sotto:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Mi concentro su basso drawdown, segnali accurati, e opero principalmente su H1, analizzando prima i timeframe superiori.
Utilizzo lotti piccoli, mantengo la sicurezza e punto a un 10% di crescita settimanale.
