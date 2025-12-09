SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 13%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
16.05 USD
Worst Trade:
-5.75 USD
Profitto lordo:
155.15 USD (4 500 pips)
Perdita lorda:
-20.21 USD (892 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (107.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.54 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
31.08%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
18.61
Long Trade:
15 (34.09%)
Short Trade:
29 (65.91%)
Fattore di profitto:
7.68
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.75 USD (1)
Crescita mensile:
13.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
7.25 USD (0.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (7.30 USD)
Per equità:
0.03% (0.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF_o 16
USDJPY_o 15
EURUSD_o 9
GBPUSD_o 3
AUDUSD_o 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF_o 35
USDJPY_o 62
EURUSD_o 21
GBPUSD_o 15
AUDUSD_o 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF_o 745
USDJPY_o 1.5K
EURUSD_o 525
GBPUSD_o 764
AUDUSD_o 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.05 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +107.54 USD
Massima perdita consecutiva: -2.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Break Out Explosion è il mio sistema di trading preferito. Mi offre entrate molto precise sulle principali coppie valutarie.

Tutti i miei segnali provengono dall’indicatore Break Out Explosion.
Puoi scaricarlo, testarlo o acquistarlo dai link qui sotto:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Mi concentro su basso drawdown, segnali accurati, e opero principalmente su H1, analizzando prima i timeframe superiori.

Utilizzo lotti piccoli, mantengo la sicurezza e punto a un 10% di crescita settimanale.

Non ci sono recensioni
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
