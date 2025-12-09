- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|52
|EURUSD_o
|28
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|20
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY_o
|72
|EURUSD_o
|50
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|18
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY_o
|463
|EURUSD_o
|1.3K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Break Out Explosion — моя любимая торговая система. С её помощью я получаю очень точные входы по основным валютным парам.
Все мои сигналы генерируются индикатором Break Out Explosion.
Вы можете скачать, протестировать или купить его по ссылкам ниже:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Я всегда делаю акцент на низкой просадке, высокой точности сигналов, торгую в основном на таймфрейме H1, а перед входом анализирую старшие таймфреймы.
Я использую малые лоты, соблюдаю безопасность и стремлюсь к 10% роста в неделю.
