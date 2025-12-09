Break Out Explosion — моя любимая торговая система. С её помощью я получаю очень точные входы по основным валютным парам.

Все мои сигналы генерируются индикатором Break Out Explosion.

Вы можете скачать, протестировать или купить его по ссылкам ниже:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132

MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Я всегда делаю акцент на низкой просадке, высокой точности сигналов, торгую в основном на таймфрейме H1, а перед входом анализирую старшие таймфреймы.

Я использую малые лоты, соблюдаю безопасность и стремлюсь к 10% роста в неделю.