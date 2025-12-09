СигналыРазделы
Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 19%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
107 (74.82%)
Убыточных трейдов:
36 (25.17%)
Лучший трейд:
16.05 USD
Худший трейд:
-32.07 USD
Общая прибыль:
419.20 USD (11 379 pips)
Общий убыток:
-233.89 USD (7 707 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (107.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.54 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
32.89%
Макс. загрузка депозита:
4.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
74 (51.75%)
Коротких трейдов:
69 (48.25%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
3.92 USD
Средний убыток:
-6.50 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.19 USD (3)
Прирост в месяц:
18.54%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
87.99 USD (7.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.08% (88.34 USD)
По эквити:
4.03% (48.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY_o 52
EURUSD_o 28
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 20
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY_o 72
EURUSD_o 50
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 18
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY_o 463
EURUSD_o 1.3K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.05 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +107.54 USD
Макс. убыток в серии: -51.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Break Out Explosion — моя любимая торговая система. С её помощью я получаю очень точные входы по основным валютным парам.

Все мои сигналы генерируются индикатором Break Out Explosion.
Вы можете скачать, протестировать или купить его по ссылкам ниже:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Я всегда делаю акцент на низкой просадке, высокой точности сигналов, торгую в основном на таймфрейме H1, а перед входом анализирую старшие таймфреймы.

Я использую малые лоты, соблюдаю безопасность и стремлюсь к 10% роста в неделю.

Нет отзывов
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Break Out Explosion 1K
49 USD в месяц
19%
0
0
USD
1.1K
USD
4
7%
143
74%
33%
1.79
1.30
USD
7%
1:400
