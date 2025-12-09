- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|59
|EURUSD_o
|29
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|21
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY_o
|85
|EURUSD_o
|54
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|20
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY_o
|883
|EURUSD_o
|1.4K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1.1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Break Out Explosion é o meu sistema de trading favorito. Com ele obtenho entradas muito precisas nos principais pares.
Todos os meus sinais vêm do indicador Break Out Explosion.
Você pode baixar, testar ou comprar pelos links abaixo:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Eu foco em baixo drawdown, sinais precisos, opero principalmente no H1, e sempre faço análise em timeframes maiores antes de decidir.
Uso lotes pequenos, mantenho a segurança e busco 10% de crescimento por semana.
