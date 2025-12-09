SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
116 (76.31%)
Negociações com perda:
36 (23.68%)
Melhor negociação:
16.05 USD
Pior negociação:
-32.07 USD
Lucro bruto:
438.53 USD (11 910 pips)
Perda bruta:
-235.33 USD (7 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (107.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.54 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
28.13%
Depósito máximo carregado:
4.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.31
Negociações longas:
81 (53.29%)
Negociações curtas:
71 (46.71%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
-6.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.19 USD (3)
Crescimento mensal:
20.45%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
87.99 USD (7.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.08% (88.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.03% (48.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY_o 59
EURUSD_o 29
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 21
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY_o 85
EURUSD_o 54
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 20
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY_o 883
EURUSD_o 1.4K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1.1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.05 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +107.54 USD
Máxima perda consecutiva: -51.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Break Out Explosion é o meu sistema de trading favorito. Com ele obtenho entradas muito precisas nos principais pares.

Todos os meus sinais vêm do indicador Break Out Explosion.
Você pode baixar, testar ou comprar pelos links abaixo:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Eu foco em baixo drawdown, sinais precisos, opero principalmente no H1, e sempre faço análise em timeframes maiores antes de decidir.

Uso lotes pequenos, mantenho a segurança e busco 10% de crescimento por semana.

Sem comentários
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Break Out Explosion 1K
49 USD por mês
20%
0
0
USD
1.1K
USD
4
7%
152
76%
28%
1.86
1.34
USD
7%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.