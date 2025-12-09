- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|59
|EURUSD_o
|29
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|21
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY_o
|85
|EURUSD_o
|54
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|20
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY_o
|883
|EURUSD_o
|1.4K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1.1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Break Out Explosion es mi sistema de trading favorito. Con él obtengo entradas muy precisas en los pares principales.
Todas mis señales provienen del indicador Break Out Explosion.
Puedes descargarlo, probarlo o comprarlo en los siguientes enlaces:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Me enfoco en bajo drawdown, señales precisas, opero principalmente en H1 y hago análisis en marcos de tiempo superiores antes de tomar decisiones.
Uso lotes pequeños, mantengo la seguridad y busco lograr un 10% por semana.
