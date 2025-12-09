SeñalesSecciones
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
116 (76.31%)
Transacciones Irrentables:
36 (23.68%)
Mejor transacción:
16.05 USD
Peor transacción:
-32.07 USD
Beneficio Bruto:
438.53 USD (11 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-235.33 USD (7 707 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (107.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.54 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
28.13%
Carga máxima del depósito:
4.53%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.31
Transacciones Largas:
81 (53.29%)
Transacciones Cortas:
71 (46.71%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
1.34 USD
Beneficio medio:
3.78 USD
Pérdidas medias:
-6.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.19 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.45%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
87.99 USD (7.20%)
Reducción relativa:
De balance:
7.08% (88.34 USD)
De fondos:
4.03% (48.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY_o 59
EURUSD_o 29
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 21
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY_o 85
EURUSD_o 54
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 20
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY_o 883
EURUSD_o 1.4K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1.1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.05 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +107.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Break Out Explosion es mi sistema de trading favorito. Con él obtengo entradas muy precisas en los pares principales.

Todas mis señales provienen del indicador Break Out Explosion.
Puedes descargarlo, probarlo o comprarlo en los siguientes enlaces:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Me enfoco en bajo drawdown, señales precisas, opero principalmente en H1 y hago análisis en marcos de tiempo superiores antes de tomar decisiones.

Uso lotes pequeños, mantengo la seguridad y busco lograr un 10% por semana.

