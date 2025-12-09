信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 19%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
143
盈利交易:
107 (74.82%)
亏损交易:
36 (25.17%)
最好交易:
16.05 USD
最差交易:
-32.07 USD
毛利:
419.20 USD (11 379 pips)
毛利亏损:
-233.89 USD (7 707 pips)
最大连续赢利:
23 (107.54 USD)
最大连续盈利:
107.54 USD (23)
夏普比率:
0.25
交易活动:
32.89%
最大入金加载:
4.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.11
长期交易:
74 (51.75%)
短期交易:
69 (48.25%)
利润因子:
1.79
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.92 USD
平均损失:
-6.50 USD
最大连续失误:
4 (-51.48 USD)
最大连续亏损:
-53.19 USD (3)
每月增长:
18.54%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
87.99 USD (7.20%)
相对跌幅:
结余:
7.08% (88.34 USD)
净值:
4.03% (48.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY_o 52
EURUSD_o 28
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 20
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY_o 72
EURUSD_o 50
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 18
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY_o 463
EURUSD_o 1.3K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.05 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +107.54 USD
最大连续亏损: -51.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Break Out Explosion 是我最喜欢的交易系统，它能在主要货币对上给出非常精准的入场信号。

我所有的交易信号都来自 Break Out Explosion 指标。
你可以通过以下链接进行下载、测试或购买

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

我专注于低回撤高精度信号，主要使用 H1 时间框架 交易，并在入场前查看更高周期的趋势。

我使用小手数，保持安全，并以每周 10% 的增长为目标。

没有评论
2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
