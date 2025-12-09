- 成长
交易:
143
盈利交易:
107 (74.82%)
亏损交易:
36 (25.17%)
最好交易:
16.05 USD
最差交易:
-32.07 USD
毛利:
419.20 USD (11 379 pips)
毛利亏损:
-233.89 USD (7 707 pips)
最大连续赢利:
23 (107.54 USD)
最大连续盈利:
107.54 USD (23)
夏普比率:
0.25
交易活动:
32.89%
最大入金加载:
4.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.11
长期交易:
74 (51.75%)
短期交易:
69 (48.25%)
利润因子:
1.79
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.92 USD
平均损失:
-6.50 USD
最大连续失误:
4 (-51.48 USD)
最大连续亏损:
-53.19 USD (3)
每月增长:
18.54%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
87.99 USD (7.20%)
相对跌幅:
结余:
7.08% (88.34 USD)
净值:
4.03% (48.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|52
|EURUSD_o
|28
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|20
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY_o
|72
|EURUSD_o
|50
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|18
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY_o
|463
|EURUSD_o
|1.3K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Break Out Explosion 是我最喜欢的交易系统，它能在主要货币对上给出非常精准的入场信号。
我所有的交易信号都来自 Break Out Explosion 指标。
你可以通过以下链接进行下载、测试或购买：
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
我专注于低回撤、高精度信号，主要使用 H1 时间框架 交易，并在入场前查看更高周期的趋势。
我使用小手数，保持安全，并以每周 10% 的增长为目标。
