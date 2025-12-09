SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Break Out Explosion 1K
Hamed Dehgani

Break Out Explosion 1K

Hamed Dehgani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
LiteFinance-MT5-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
122 (75.30%)
Verlusttrades:
40 (24.69%)
Bester Trade:
16.05 USD
Schlechtester Trade:
-32.07 USD
Bruttoprofit:
463.66 USD (12 574 pips)
Bruttoverlust:
-243.23 USD (7 871 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (107.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.54 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
29.14%
Max deposit load:
5.84%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.51
Long-Positionen:
88 (54.32%)
Short-Positionen:
74 (45.68%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
1.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-51.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.19 USD (3)
Wachstum pro Monat :
22.29%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
87.99 USD (7.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.08% (88.34 USD)
Kapital:
4.03% (48.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY_o 65
EURUSD_o 32
USDCHF_o 27
GBPUSD_o 22
AUDUSD_o 13
AUDJPY_o 2
USDCAD_o 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY_o 91
EURUSD_o 62
USDCHF_o 24
GBPUSD_o 23
AUDUSD_o 18
AUDJPY_o 3
USDCAD_o -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY_o 1.2K
EURUSD_o 1.5K
USDCHF_o 614
GBPUSD_o 1.1K
AUDUSD_o 240
AUDJPY_o 57
USDCAD_o -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.05 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.48 USD

Break Out Explosion ist mein bevorzugtes Handelssystem. Damit erhalte ich sehr präzise Einstiege in den wichtigsten Währungspaaren.

Alle meine Signale stammen vom Break Out Explosion Indikator.
Du kannst ihn über die folgenden Links herunterladen, testen oder kaufen:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Ich konzentriere mich auf geringen Drawdown, präzise Signale, handle hauptsächlich im H1, und analysiere höhere Zeitrahmen vor jeder Entscheidung.

Ich verwende kleine Lotgrößen, trade sicher und strebe 10% Wachstum pro Woche an.

2025.12.09 21:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
