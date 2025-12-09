Break Out Explosion ist mein bevorzugtes Handelssystem. Damit erhalte ich sehr präzise Einstiege in den wichtigsten Währungspaaren.

Alle meine Signale stammen vom Break Out Explosion Indikator.

Du kannst ihn über die folgenden Links herunterladen, testen oder kaufen:

MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132

MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Ich konzentriere mich auf geringen Drawdown, präzise Signale, handle hauptsächlich im H1, und analysiere höhere Zeitrahmen vor jeder Entscheidung.

Ich verwende kleine Lotgrößen, trade sicher und strebe 10% Wachstum pro Woche an.