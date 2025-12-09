- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|65
|EURUSD_o
|32
|USDCHF_o
|27
|GBPUSD_o
|22
|AUDUSD_o
|13
|AUDJPY_o
|2
|USDCAD_o
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY_o
|91
|EURUSD_o
|62
|USDCHF_o
|24
|GBPUSD_o
|23
|AUDUSD_o
|18
|AUDJPY_o
|3
|USDCAD_o
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY_o
|1.2K
|EURUSD_o
|1.5K
|USDCHF_o
|614
|GBPUSD_o
|1.1K
|AUDUSD_o
|240
|AUDJPY_o
|57
|USDCAD_o
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Break Out Explosion ist mein bevorzugtes Handelssystem. Damit erhalte ich sehr präzise Einstiege in den wichtigsten Währungspaaren.
Alle meine Signale stammen vom Break Out Explosion Indikator.
Du kannst ihn über die folgenden Links herunterladen, testen oder kaufen:
MT4 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/155132
MT5 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Ich konzentriere mich auf geringen Drawdown, präzise Signale, handle hauptsächlich im H1, und analysiere höhere Zeitrahmen vor jeder Entscheidung.
Ich verwende kleine Lotgrößen, trade sicher und strebe 10% Wachstum pro Woche an.
