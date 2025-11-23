- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
6.14 USD
En kötü işlem:
-15.91 USD
Brüt kâr:
27.43 USD (2 136 pips)
Brüt zarar:
-33.98 USD (1 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.17 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.55 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-6.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.87 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.67 USD
Maksimum:
26.87 USD (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.60% (26.87 USD)
Varlığa göre:
0.25% (11.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|EURGBP
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|18
|EURGBP
|-28
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|-904
|EURUSD
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.14 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
1
100%
12
58%
82%
0.80
-0.55
USD
USD
1%
1:500