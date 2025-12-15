- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
22.60 USD
En kötü işlem:
-13.54 USD
Brüt kâr:
48.36 USD (4 833 pips)
Brüt zarar:
-38.70 USD (3 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
64.92%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
8.06 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.62 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.66 USD
Maksimum:
19.20 USD (1.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (19.20 USD)
Varlığa göre:
1.24% (12.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|986
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
10
60%
65%
1.24
0.97
USD
USD
2%
1:500