- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
6.14 USD
Worst Trade:
-15.91 USD
Profitto lordo:
30.43 USD (2 436 pips)
Perdita lorda:
-33.98 USD (1 518 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
82.43%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.87 USD (3)
Crescita mensile:
-0.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.67 USD
Massimale:
26.87 USD (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.60% (26.87 USD)
Per equità:
0.25% (11.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|-28
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.5K
|EURGBP
|-904
|EURUSD
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.14 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.17 USD
Massima perdita consecutiva: -26.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
371 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
1
100%
13
61%
82%
0.89
-0.27
USD
USD
1%
1:500