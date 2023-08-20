- Büyüme
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
221 (74.66%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.34%)
En iyi işlem:
249.03 USD
En kötü işlem:
-69.33 USD
Brüt kâr:
3 060.26 USD (14 330 pips)
Brüt zarar:
-521.46 USD (21 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (758.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
758.75 USD (24)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
73.86%
Maks. mevduat yükü:
24.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
220 (74.32%)
Satış işlemleri:
76 (25.68%)
Kâr faktörü:
5.87
Beklenen getiri:
8.58 USD
Ortalama kâr:
13.85 USD
Ortalama zarar:
-6.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-303.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.25 USD (7)
Aylık büyüme:
1.21%
Yıllık tahmin:
15.44%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
303.25 USD (8.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.17% (303.25 USD)
Varlığa göre:
49.11% (556.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|119
|GBPUSD
|68
|archived
|65
|EURGBP
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|110
|GBPUSD
|44
|archived
|2.3K
|EURGBP
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-8.2K
|GBPUSD
|1.2K
|archived
|0
|EURGBP
|288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.03 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +758.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -303.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557
MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558
