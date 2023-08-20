SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fast Scalper
Agus Santoso

Fast Scalper

Agus Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 412%
FBS-Real-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
221 (74.66%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.34%)
En iyi işlem:
249.03 USD
En kötü işlem:
-69.33 USD
Brüt kâr:
3 060.26 USD (14 330 pips)
Brüt zarar:
-521.46 USD (21 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (758.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
758.75 USD (24)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
73.86%
Maks. mevduat yükü:
24.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
220 (74.32%)
Satış işlemleri:
76 (25.68%)
Kâr faktörü:
5.87
Beklenen getiri:
8.58 USD
Ortalama kâr:
13.85 USD
Ortalama zarar:
-6.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-303.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.25 USD (7)
Aylık büyüme:
1.21%
Yıllık tahmin:
15.44%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
303.25 USD (8.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.17% (303.25 USD)
Varlığa göre:
49.11% (556.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 119
GBPUSD 68
archived 65
EURGBP 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 110
GBPUSD 44
archived 2.3K
EURGBP 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -8.2K
GBPUSD 1.2K
archived 0
EURGBP 288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.03 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +758.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -303.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FBS-Real-12
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live06
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 8
497 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 23:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 11:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 9.19% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of trades performed within 33 days. This comprises 4.89% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.67% of days out of 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fast Scalper
Ayda 30 USD
412%
0
0
USD
6.2K
USD
113
78%
296
74%
74%
5.86
8.58
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.