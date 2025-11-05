- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
39 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (18.75%)
En iyi işlem:
15.77 USD
En kötü işlem:
-14.56 USD
Brüt kâr:
122.46 USD (4 716 pips)
Brüt zarar:
-39.59 USD (1 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (39.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.65
Alış işlemleri:
31 (64.58%)
Satış işlemleri:
17 (35.42%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-4.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.56 USD (1)
Aylık büyüme:
3.54%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
14.67 USD (0.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (14.65 USD)
Varlığa göre:
0.88% (21.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.77 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 53
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 497
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
start @ 05 Nov. 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
93%
48
81%
100%
3.09
1.73
USD
USD
1%
1:500