Tran Quoc Dai

Ever Dream 1

Tran Quoc Dai
0 inceleme
102 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 24%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
507 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (24.33%)
En iyi işlem:
212.11 USD
En kötü işlem:
-614.78 USD
Brüt kâr:
4 738.62 USD (144 883 pips)
Brüt zarar:
-4 508.79 USD (152 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (54.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.33 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
400 (59.70%)
Satış işlemleri:
270 (40.30%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
9.35 USD
Ortalama zarar:
-27.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-410.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.62 USD (4)
Aylık büyüme:
5.64%
Yıllık tahmin:
68.45%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
581.67 USD
Maksimum:
948.45 USD (109.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.31% (948.51 USD)
Varlığa göre:
3.26% (78.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 641
EURAUD 4
EURJPY 3
EURUSD 3
EURGBP 2
GBPUSD 2
CADJPY 2
BTCUSD 2
XTIUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDCHF 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 168
EURAUD -30
EURJPY -15
EURUSD 34
EURGBP -46
GBPUSD 135
CADJPY -43
BTCUSD -23
XTIUSD 57
NZDUSD 3
GBPJPY 26
AUDNZD 13
EURCAD 1
AUDUSD -38
NZDCHF -14
USDJPY 0
USDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.1K
EURAUD -678
EURJPY 2.7K
EURUSD 189
EURGBP -156
GBPUSD 754
CADJPY -316
BTCUSD -18K
XTIUSD 62
NZDUSD 26
GBPJPY 123
AUDNZD 100
EURCAD 9
AUDUSD -251
NZDCHF -86
USDJPY 12
USDCHF 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +212.11 USD
En kötü işlem: -615 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -410.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Aglobe-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.06 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 221
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.73 × 441
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 263
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 178
Markets.com-Live
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 11
18/10/2025
İnceleme yok
2025.10.18 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 709 days of the signal's entire lifetime.
