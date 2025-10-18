- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
507 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (24.33%)
En iyi işlem:
212.11 USD
En kötü işlem:
-614.78 USD
Brüt kâr:
4 738.62 USD (144 883 pips)
Brüt zarar:
-4 508.79 USD (152 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (54.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.33 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
400 (59.70%)
Satış işlemleri:
270 (40.30%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
9.35 USD
Ortalama zarar:
-27.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-410.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.62 USD (4)
Aylık büyüme:
5.64%
Yıllık tahmin:
68.45%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
581.67 USD
Maksimum:
948.45 USD (109.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.31% (948.51 USD)
Varlığa göre:
3.26% (78.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|641
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|BTCUSD
|2
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|168
|EURAUD
|-30
|EURJPY
|-15
|EURUSD
|34
|EURGBP
|-46
|GBPUSD
|135
|CADJPY
|-43
|BTCUSD
|-23
|XTIUSD
|57
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|26
|AUDNZD
|13
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|-38
|NZDCHF
|-14
|USDJPY
|0
|USDCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.1K
|EURAUD
|-678
|EURJPY
|2.7K
|EURUSD
|189
|EURGBP
|-156
|GBPUSD
|754
|CADJPY
|-316
|BTCUSD
|-18K
|XTIUSD
|62
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|123
|AUDNZD
|100
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|-251
|NZDCHF
|-86
|USDJPY
|12
|USDCHF
|170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +212.11 USD
En kötü işlem: -615 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -410.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.06 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 221
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.73 × 441
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 263
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 178
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 11
18/10/2025
İnceleme yok