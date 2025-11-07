- Büyüme
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
84 (72.41%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (27.59%)
En iyi işlem:
79.27 USD
En kötü işlem:
-37.60 USD
Brüt kâr:
467.66 USD (6 889 pips)
Brüt zarar:
-295.34 USD (7 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (156.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.44 USD (19)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
56 (48.28%)
Satış işlemleri:
60 (51.72%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-9.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-125.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.15 USD (6)
Aylık büyüme:
2.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
125.44 USD (2.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.09% (128.25 USD)
Varlığa göre:
0.68% (49.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-357
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.27 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +156.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 58
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.49 × 237
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.51 × 35
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 502
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
3
99%
116
72%
100%
1.58
1.49
USD
USD
2%
1:500