Tran Quoc Dai

Reliable Trading 1

Tran Quoc Dai
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
497
Kârla kapanan işlemler:
357 (71.83%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (28.17%)
En iyi işlem:
37.74 USD
En kötü işlem:
-37.12 USD
Brüt kâr:
837.68 USD (68 657 pips)
Brüt zarar:
-455.19 USD (48 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (15.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.77 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.26
Alış işlemleri:
232 (46.68%)
Satış işlemleri:
265 (53.32%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.12 USD (1)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
17.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
37.27 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.75% (37.16 USD)
Varlığa göre:
22.29% (309.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 390
EURUSD 107
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 261
EURUSD 122
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -2.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.74 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 1612
VantageInternational-Live 4
0.83 × 75
FusionMarkets-Live
0.88 × 65
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 2116
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.47 × 97
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.05 × 42
26 daha fazla...
20/2/2025
İnceleme yok
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 02:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
