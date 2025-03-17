- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
497
Kârla kapanan işlemler:
357 (71.83%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (28.17%)
En iyi işlem:
37.74 USD
En kötü işlem:
-37.12 USD
Brüt kâr:
837.68 USD (68 657 pips)
Brüt zarar:
-455.19 USD (48 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (15.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.77 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.26
Alış işlemleri:
232 (46.68%)
Satış işlemleri:
265 (53.32%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.12 USD (1)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
17.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
37.27 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.75% (37.16 USD)
Varlığa göre:
22.29% (309.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|390
|EURUSD
|107
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|261
|EURUSD
|122
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|-2.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.74 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 1612
|
VantageInternational-Live 4
|0.83 × 75
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 65
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 2116
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.47 × 97
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.50 × 154
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.05 × 42
20/2/2025
İnceleme yok
