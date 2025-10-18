SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rising Star 2
Tran Quoc Dai

Rising Star 2

Tran Quoc Dai
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
158 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (31.60%)
En iyi işlem:
58.14 USD
En kötü işlem:
-66.80 USD
Brüt kâr:
1 256.84 USD (25 036 pips)
Brüt zarar:
-904.66 USD (28 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (42.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.14 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
118 (51.08%)
Satış işlemleri:
113 (48.92%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.17%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
118.50 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.44% (119.31 USD)
Varlığa göre:
2.38% (114.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 353
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -3.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.14 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.08 × 13
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 220
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
FusionMarkets-Live
0.76 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 461
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
31 daha fazla...
18/10/2025
İnceleme yok
