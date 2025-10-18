- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
158 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (31.60%)
En iyi işlem:
58.14 USD
En kötü işlem:
-66.80 USD
Brüt kâr:
1 256.84 USD (25 036 pips)
Brüt zarar:
-904.66 USD (28 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (42.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.14 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
118 (51.08%)
Satış işlemleri:
113 (48.92%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.17%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
118.50 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.44% (119.31 USD)
Varlığa göre:
2.38% (114.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|353
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-3.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.14 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
18/10/2025
İnceleme yok