- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
39 (81.25%)
Loss Trade:
9 (18.75%)
Best Trade:
15.77 USD
Worst Trade:
-14.56 USD
Profitto lordo:
122.46 USD (4 716 pips)
Perdita lorda:
-39.59 USD (1 394 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (39.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.32 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.65
Long Trade:
31 (64.58%)
Short Trade:
17 (35.42%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-4.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.56 USD (1)
Crescita mensile:
3.54%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
14.67 USD (0.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (14.65 USD)
Per equità:
0.88% (21.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.77 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 53
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 497
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
start @ 05 Nov. 2025
