Naimeshkumar Jayantibhai Patel

NJ_ProTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 inceleme
Güvenilirlik
123 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 196%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
223 (56.88%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (43.11%)
En iyi işlem:
446.75 AUD
En kötü işlem:
-1 053.89 AUD
Brüt kâr:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Brüt zarar:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (449.17 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 738.45 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
46.14%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
285 (72.70%)
Satış işlemleri:
107 (27.30%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
11.03 AUD
Ortalama kâr:
59.62 AUD
Ortalama zarar:
-53.10 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 588.68 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 594.47 AUD (6)
Aylık büyüme:
5.79%
Yıllık tahmin:
70.31%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 051.43 AUD
Maksimum:
2 384.91 AUD (81.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.12% (2 384.91 AUD)
Varlığa göre:
10.51% (1 067.91 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 102
XAGUSD 50
AUDUSD 39
USDCAD 30
XAUUSD 29
GBPUSD 22
USDCHF 22
GBPJPY 13
BTCUSD 13
EURCHF 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
AUDCHF 6
EURNZD 6
AUDCAD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
NZDJPY 3
AUDNZD 3
USDJPY 3
ETHUSD 3
EURGBP 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
SpotCrude 1
USDTRY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 885
XAGUSD 1.1K
AUDUSD 757
USDCAD 111
XAUUSD -106
GBPUSD -1.3K
USDCHF 971
GBPJPY 40
BTCUSD 228
EURCHF 558
NZDCAD 135
NZDUSD -78
AUDCHF -44
EURNZD -10
AUDCAD 144
CADCHF -222
EURCAD 41
NZDJPY 43
AUDNZD 13
USDJPY 12
ETHUSD -11
EURGBP 27
NZDCHF -11
EURJPY -16
SpotCrude 10
USDTRY -24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.6K
XAGUSD 3.6K
AUDUSD 8.4K
USDCAD -2.4K
XAUUSD -4.4K
GBPUSD -4.6K
USDCHF 3.9K
GBPJPY 5.1K
BTCUSD 334K
EURCHF 5.9K
NZDCAD 5.2K
NZDUSD -3K
AUDCHF -960
EURNZD 1K
AUDCAD 5.2K
CADCHF -4K
EURCAD 1.7K
NZDJPY 2K
AUDNZD 851
USDJPY 421
ETHUSD -4.7K
EURGBP 722
NZDCHF -293
EURJPY -497
SpotCrude 1.9K
USDTRY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +446.75 AUD
En kötü işlem: -1 054 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +449.17 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 588.68 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 37
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.20 × 15
EuromarketFX-Live
0.31 × 404
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 601
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
RoboForex-Demo
0.40 × 10
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Pepperstone-01
0.66 × 548
QTrade-5
0.67 × 3
230 daha fazla...
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 10:49
Share of trading days is too low
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
Trading operations on the account were performed for only 120 days. This comprises 15.19% of days out of the 790 days of the signal's entire lifetime.
