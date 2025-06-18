- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
223 (56.88%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (43.11%)
En iyi işlem:
446.75 AUD
En kötü işlem:
-1 053.89 AUD
Brüt kâr:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Brüt zarar:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (449.17 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 738.45 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
46.14%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
285 (72.70%)
Satış işlemleri:
107 (27.30%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
11.03 AUD
Ortalama kâr:
59.62 AUD
Ortalama zarar:
-53.10 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 588.68 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 594.47 AUD (6)
Aylık büyüme:
5.79%
Yıllık tahmin:
70.31%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 051.43 AUD
Maksimum:
2 384.91 AUD (81.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.12% (2 384.91 AUD)
Varlığa göre:
10.51% (1 067.91 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|50
|AUDUSD
|39
|USDCAD
|30
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|13
|BTCUSD
|13
|EURCHF
|10
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|6
|EURNZD
|6
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|SpotCrude
|1
|USDTRY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|885
|XAGUSD
|1.1K
|AUDUSD
|757
|USDCAD
|111
|XAUUSD
|-106
|GBPUSD
|-1.3K
|USDCHF
|971
|GBPJPY
|40
|BTCUSD
|228
|EURCHF
|558
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|-78
|AUDCHF
|-44
|EURNZD
|-10
|AUDCAD
|144
|CADCHF
|-222
|EURCAD
|41
|NZDJPY
|43
|AUDNZD
|13
|USDJPY
|12
|ETHUSD
|-11
|EURGBP
|27
|NZDCHF
|-11
|EURJPY
|-16
|SpotCrude
|10
|USDTRY
|-24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.6K
|XAGUSD
|3.6K
|AUDUSD
|8.4K
|USDCAD
|-2.4K
|XAUUSD
|-4.4K
|GBPUSD
|-4.6K
|USDCHF
|3.9K
|GBPJPY
|5.1K
|BTCUSD
|334K
|EURCHF
|5.9K
|NZDCAD
|5.2K
|NZDUSD
|-3K
|AUDCHF
|-960
|EURNZD
|1K
|AUDCAD
|5.2K
|CADCHF
|-4K
|EURCAD
|1.7K
|NZDJPY
|2K
|AUDNZD
|851
|USDJPY
|421
|ETHUSD
|-4.7K
|EURGBP
|722
|NZDCHF
|-293
|EURJPY
|-497
|SpotCrude
|1.9K
|USDTRY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +446.75 AUD
En kötü işlem: -1 054 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +449.17 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 588.68 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 15
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 404
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 601
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-Demo
|0.40 × 10
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Pepperstone-01
|0.66 × 548
|
QTrade-5
|0.67 × 3
İnceleme yok
