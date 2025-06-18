- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
223 (56.88%)
Loss Trade:
169 (43.11%)
Best Trade:
446.75 AUD
Worst Trade:
-1 053.89 AUD
Profitto lordo:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Perdita lorda:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (449.17 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 738.45 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
46.14%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
285 (72.70%)
Short Trade:
107 (27.30%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
11.03 AUD
Profitto medio:
59.62 AUD
Perdita media:
-53.10 AUD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 588.68 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 594.47 AUD (6)
Crescita mensile:
5.79%
Previsione annuale:
70.31%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 051.43 AUD
Massimale:
2 384.91 AUD (81.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.12% (2 384.91 AUD)
Per equità:
10.51% (1 067.91 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|50
|AUDUSD
|39
|USDCAD
|30
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|13
|BTCUSD
|13
|EURCHF
|10
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|6
|EURNZD
|6
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|SpotCrude
|1
|USDTRY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|885
|XAGUSD
|1.1K
|AUDUSD
|757
|USDCAD
|111
|XAUUSD
|-106
|GBPUSD
|-1.3K
|USDCHF
|971
|GBPJPY
|40
|BTCUSD
|228
|EURCHF
|558
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|-78
|AUDCHF
|-44
|EURNZD
|-10
|AUDCAD
|144
|CADCHF
|-222
|EURCAD
|41
|NZDJPY
|43
|AUDNZD
|13
|USDJPY
|12
|ETHUSD
|-11
|EURGBP
|27
|NZDCHF
|-11
|EURJPY
|-16
|SpotCrude
|10
|USDTRY
|-24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.6K
|XAGUSD
|3.6K
|AUDUSD
|8.4K
|USDCAD
|-2.4K
|XAUUSD
|-4.4K
|GBPUSD
|-4.6K
|USDCHF
|3.9K
|GBPJPY
|5.1K
|BTCUSD
|334K
|EURCHF
|5.9K
|NZDCAD
|5.2K
|NZDUSD
|-3K
|AUDCHF
|-960
|EURNZD
|1K
|AUDCAD
|5.2K
|CADCHF
|-4K
|EURCAD
|1.7K
|NZDJPY
|2K
|AUDNZD
|851
|USDJPY
|421
|ETHUSD
|-4.7K
|EURGBP
|722
|NZDCHF
|-293
|EURJPY
|-497
|SpotCrude
|1.9K
|USDTRY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +446.75 AUD
Worst Trade: -1 054 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +449.17 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 588.68 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 15
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 404
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 601
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-Demo
|0.40 × 10
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Pepperstone-01
|0.66 × 548
|
QTrade-5
|0.67 × 3
230 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
For Personal use only..
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
196%
0
0
USD
USD
10K
AUD
AUD
123
13%
392
56%
46%
1.48
11.03
AUD
AUD
46%
1:500