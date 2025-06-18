SegnaliSezioni
Naimeshkumar Jayantibhai Patel

NJ_ProTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 recensioni
Affidabilità
123 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 196%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
223 (56.88%)
Loss Trade:
169 (43.11%)
Best Trade:
446.75 AUD
Worst Trade:
-1 053.89 AUD
Profitto lordo:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Perdita lorda:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (449.17 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 738.45 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
46.14%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
285 (72.70%)
Short Trade:
107 (27.30%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
11.03 AUD
Profitto medio:
59.62 AUD
Perdita media:
-53.10 AUD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 588.68 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 594.47 AUD (6)
Crescita mensile:
5.79%
Previsione annuale:
70.31%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 051.43 AUD
Massimale:
2 384.91 AUD (81.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.12% (2 384.91 AUD)
Per equità:
10.51% (1 067.91 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 102
XAGUSD 50
AUDUSD 39
USDCAD 30
XAUUSD 29
GBPUSD 22
USDCHF 22
GBPJPY 13
BTCUSD 13
EURCHF 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
AUDCHF 6
EURNZD 6
AUDCAD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
NZDJPY 3
AUDNZD 3
USDJPY 3
ETHUSD 3
EURGBP 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
SpotCrude 1
USDTRY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 885
XAGUSD 1.1K
AUDUSD 757
USDCAD 111
XAUUSD -106
GBPUSD -1.3K
USDCHF 971
GBPJPY 40
BTCUSD 228
EURCHF 558
NZDCAD 135
NZDUSD -78
AUDCHF -44
EURNZD -10
AUDCAD 144
CADCHF -222
EURCAD 41
NZDJPY 43
AUDNZD 13
USDJPY 12
ETHUSD -11
EURGBP 27
NZDCHF -11
EURJPY -16
SpotCrude 10
USDTRY -24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.6K
XAGUSD 3.6K
AUDUSD 8.4K
USDCAD -2.4K
XAUUSD -4.4K
GBPUSD -4.6K
USDCHF 3.9K
GBPJPY 5.1K
BTCUSD 334K
EURCHF 5.9K
NZDCAD 5.2K
NZDUSD -3K
AUDCHF -960
EURNZD 1K
AUDCAD 5.2K
CADCHF -4K
EURCAD 1.7K
NZDJPY 2K
AUDNZD 851
USDJPY 421
ETHUSD -4.7K
EURGBP 722
NZDCHF -293
EURJPY -497
SpotCrude 1.9K
USDTRY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +446.75 AUD
Worst Trade: -1 054 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +449.17 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 588.68 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 37
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.20 × 15
EuromarketFX-Live
0.31 × 404
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 601
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
RoboForex-Demo
0.40 × 10
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Pepperstone-01
0.66 × 548
QTrade-5
0.67 × 3
230 più
For Personal use only..
Non ci sono recensioni
2025.06.23 10:49
Share of trading days is too low
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
Trading operations on the account were performed for only 120 days. This comprises 15.19% of days out of the 790 days of the signal's entire lifetime.
