Naimeshkumar Jayantibhai Patel

NJ_ProTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 avis
Fiabilité
123 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 196%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
223 (56.88%)
Perte trades:
169 (43.11%)
Meilleure transaction:
446.75 AUD
Pire transaction:
-1 053.89 AUD
Bénéfice brut:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Perte brute:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (449.17 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 738.45 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
46.14%
Charge de dépôt maximale:
4.53%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
285 (72.70%)
Courts trades:
107 (27.30%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
11.03 AUD
Bénéfice moyen:
59.62 AUD
Perte moyenne:
-53.10 AUD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 588.68 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 594.47 AUD (6)
Croissance mensuelle:
5.79%
Prévision annuelle:
70.31%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 051.43 AUD
Maximal:
2 384.91 AUD (81.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.12% (2 384.91 AUD)
Par fonds propres:
10.51% (1 067.91 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 102
XAGUSD 50
AUDUSD 39
USDCAD 30
XAUUSD 29
GBPUSD 22
USDCHF 22
GBPJPY 13
BTCUSD 13
EURCHF 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
AUDCHF 6
EURNZD 6
AUDCAD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
NZDJPY 3
AUDNZD 3
USDJPY 3
ETHUSD 3
EURGBP 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
SpotCrude 1
USDTRY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 885
XAGUSD 1.1K
AUDUSD 757
USDCAD 111
XAUUSD -106
GBPUSD -1.3K
USDCHF 971
GBPJPY 40
BTCUSD 228
EURCHF 558
NZDCAD 135
NZDUSD -78
AUDCHF -44
EURNZD -10
AUDCAD 144
CADCHF -222
EURCAD 41
NZDJPY 43
AUDNZD 13
USDJPY 12
ETHUSD -11
EURGBP 27
NZDCHF -11
EURJPY -16
SpotCrude 10
USDTRY -24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.6K
XAGUSD 3.6K
AUDUSD 8.4K
USDCAD -2.4K
XAUUSD -4.4K
GBPUSD -4.6K
USDCHF 3.9K
GBPJPY 5.1K
BTCUSD 334K
EURCHF 5.9K
NZDCAD 5.2K
NZDUSD -3K
AUDCHF -960
EURNZD 1K
AUDCAD 5.2K
CADCHF -4K
EURCAD 1.7K
NZDJPY 2K
AUDNZD 851
USDJPY 421
ETHUSD -4.7K
EURGBP 722
NZDCHF -293
EURJPY -497
SpotCrude 1.9K
USDTRY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +446.75 AUD
Pire transaction: -1 054 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +449.17 AUD
Perte consécutive maximale: -1 588.68 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 37
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.20 × 15
EuromarketFX-Live
0.31 × 404
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 601
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
RoboForex-Demo
0.40 × 10
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Pepperstone-01
0.66 × 548
QTrade-5
0.67 × 3
230 plus...
For Personal use only..
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 10:49
Share of trading days is too low
2025.06.19 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
Trading operations on the account were performed for only 120 days. This comprises 15.19% of days out of the 790 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NJ_ProTrader
30 USD par mois
196%
0
0
USD
10K
AUD
123
13%
392
56%
46%
1.48
11.03
AUD
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.