Trades:
392
Bénéfice trades:
223 (56.88%)
Perte trades:
169 (43.11%)
Meilleure transaction:
446.75 AUD
Pire transaction:
-1 053.89 AUD
Bénéfice brut:
13 295.88 AUD (832 831 pips)
Perte brute:
-8 973.20 AUD (471 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (449.17 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 738.45 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
46.14%
Charge de dépôt maximale:
4.53%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
285 (72.70%)
Courts trades:
107 (27.30%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
11.03 AUD
Bénéfice moyen:
59.62 AUD
Perte moyenne:
-53.10 AUD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 588.68 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 594.47 AUD (6)
Croissance mensuelle:
5.79%
Prévision annuelle:
70.31%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 051.43 AUD
Maximal:
2 384.91 AUD (81.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.12% (2 384.91 AUD)
Par fonds propres:
10.51% (1 067.91 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|50
|AUDUSD
|39
|USDCAD
|30
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|13
|BTCUSD
|13
|EURCHF
|10
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|6
|EURNZD
|6
|AUDCAD
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|ETHUSD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|SpotCrude
|1
|USDTRY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|885
|XAGUSD
|1.1K
|AUDUSD
|757
|USDCAD
|111
|XAUUSD
|-106
|GBPUSD
|-1.3K
|USDCHF
|971
|GBPJPY
|40
|BTCUSD
|228
|EURCHF
|558
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|-78
|AUDCHF
|-44
|EURNZD
|-10
|AUDCAD
|144
|CADCHF
|-222
|EURCAD
|41
|NZDJPY
|43
|AUDNZD
|13
|USDJPY
|12
|ETHUSD
|-11
|EURGBP
|27
|NZDCHF
|-11
|EURJPY
|-16
|SpotCrude
|10
|USDTRY
|-24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.6K
|XAGUSD
|3.6K
|AUDUSD
|8.4K
|USDCAD
|-2.4K
|XAUUSD
|-4.4K
|GBPUSD
|-4.6K
|USDCHF
|3.9K
|GBPJPY
|5.1K
|BTCUSD
|334K
|EURCHF
|5.9K
|NZDCAD
|5.2K
|NZDUSD
|-3K
|AUDCHF
|-960
|EURNZD
|1K
|AUDCAD
|5.2K
|CADCHF
|-4K
|EURCAD
|1.7K
|NZDJPY
|2K
|AUDNZD
|851
|USDJPY
|421
|ETHUSD
|-4.7K
|EURGBP
|722
|NZDCHF
|-293
|EURJPY
|-497
|SpotCrude
|1.9K
|USDTRY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 15
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 404
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 601
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-Demo
|0.40 × 10
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Pepperstone-01
|0.66 × 548
|
QTrade-5
|0.67 × 3
