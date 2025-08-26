SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VishnuPROTrader
Naimeshkumar Jayantibhai Patel

VishnuPROTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
163 (49.84%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (50.15%)
En iyi işlem:
86.95 AUD
En kötü işlem:
-60.45 AUD
Brüt kâr:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Brüt zarar:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (108.36 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
132.23 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
27.40%
Maks. mevduat yükü:
22.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
116 (35.47%)
Satış işlemleri:
211 (64.53%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 AUD
Ortalama kâr:
10.94 AUD
Ortalama zarar:
-10.83 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-187.42 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.42 AUD (10)
Aylık büyüme:
-24.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.84 AUD
Maksimum:
272.42 AUD (28.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.34% (272.42 AUD)
Varlığa göre:
16.11% (135.24 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
EURUSD 108
BTCUSD 35
XAGUSD 2
USDJPY 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 114
EURUSD -81
BTCUSD -8
XAGUSD 0
USDJPY -17
USDCHF -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 103
EURUSD -283
BTCUSD -108K
XAGUSD -3
USDJPY -462
USDCHF -212
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.95 AUD
En kötü işlem: -60 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +108.36 AUD
Maksimum ardışık zarar: -187.42 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 331
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 178
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.14 × 77
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1556
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Eightcap-Live
1.26 × 236
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
52 daha fazla...
only for study only
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
