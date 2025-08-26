- Büyüme
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
163 (49.84%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (50.15%)
En iyi işlem:
86.95 AUD
En kötü işlem:
-60.45 AUD
Brüt kâr:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Brüt zarar:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (108.36 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
132.23 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
27.40%
Maks. mevduat yükü:
22.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
116 (35.47%)
Satış işlemleri:
211 (64.53%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 AUD
Ortalama kâr:
10.94 AUD
Ortalama zarar:
-10.83 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-187.42 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.42 AUD (10)
Aylık büyüme:
-24.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.84 AUD
Maksimum:
272.42 AUD (28.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.34% (272.42 AUD)
Varlığa göre:
16.11% (135.24 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|EURUSD
|108
|BTCUSD
|35
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|114
|EURUSD
|-81
|BTCUSD
|-8
|XAGUSD
|0
|USDJPY
|-17
|USDCHF
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|103
|EURUSD
|-283
|BTCUSD
|-108K
|XAGUSD
|-3
|USDJPY
|-462
|USDCHF
|-212
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.95 AUD
En kötü işlem: -60 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +108.36 AUD
Maksimum ardışık zarar: -187.42 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.70 × 178
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 184
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Darwinex-Live
|1.14 × 77
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1556
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Eightcap-Live
|1.26 × 236
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
