- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
220 (79.13%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (20.86%)
En iyi işlem:
178.52 USD
En kötü işlem:
-49.30 USD
Brüt kâr:
1 400.00 USD (72 312 pips)
Brüt zarar:
-630.89 USD (47 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (104.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
77.53%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
123 (44.24%)
Satış işlemleri:
155 (55.76%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-199.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.07 USD (5)
Aylık büyüme:
7.64%
Yıllık tahmin:
92.73%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
199.09 USD (13.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.56% (199.41 USD)
Varlığa göre:
6.16% (67.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|769
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.52 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +104.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -199.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
- Martingale System
- Dynamic grid martingale
- Auto Lot size
- Maximum order setting
- Currency Pair : EURUSD
- Time frame : H1
- EA MT5 : Click Here
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
105%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
86
97%
278
79%
78%
2.21
2.77
USD
USD
16%
1:500