Phinnustda Warrarungruengskul

Aether Algo MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 105%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
220 (79.13%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (20.86%)
En iyi işlem:
178.52 USD
En kötü işlem:
-49.30 USD
Brüt kâr:
1 400.00 USD (72 312 pips)
Brüt zarar:
-630.89 USD (47 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (104.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
77.53%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
123 (44.24%)
Satış işlemleri:
155 (55.76%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-199.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.07 USD (5)
Aylık büyüme:
7.64%
Yıllık tahmin:
92.73%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
199.09 USD (13.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.56% (199.41 USD)
Varlığa göre:
6.16% (67.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.52 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +104.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -199.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1
  • EA MT5 : Click Here


İnceleme yok
