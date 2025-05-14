SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Velocity Algo MT5
Phinnustda Warrarungruengskul

Velocity Algo MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
414 (73.27%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (26.73%)
En iyi işlem:
145.73 USD
En kötü işlem:
-42.22 USD
Brüt kâr:
1 554.67 USD (111 781 pips)
Brüt zarar:
-869.07 USD (75 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (28.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
88.69%
Maks. mevduat yükü:
2.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
279 (49.38%)
Satış işlemleri:
286 (50.62%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-5.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-164.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.37 USD (6)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
18.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
164.41 USD (8.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.71% (165.36 USD)
Varlığa göre:
6.04% (94.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 565
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 686
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.73 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 592
ICMarketsSC-MT5-4
0.61 × 156
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.75 × 4
RoboForex-ECN
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
itexsys-Platform
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.39 × 36
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 3
PUPrime-Live
14.88 × 8
Swissquote-Server
27.00 × 1
İnceleme yok
