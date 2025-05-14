- Büyüme
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
414 (73.27%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (26.73%)
En iyi işlem:
145.73 USD
En kötü işlem:
-42.22 USD
Brüt kâr:
1 554.67 USD (111 781 pips)
Brüt zarar:
-869.07 USD (75 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (28.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
88.69%
Maks. mevduat yükü:
2.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
279 (49.38%)
Satış işlemleri:
286 (50.62%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-5.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-164.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.37 USD (6)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
18.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
164.41 USD (8.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.71% (165.36 USD)
Varlığa göre:
6.04% (94.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|565
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|686
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.73 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.61 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
itexsys-Platform
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.39 × 36
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 3
|
PUPrime-Live
|14.88 × 8
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
