- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
504 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (21.98%)
En iyi işlem:
78.23 USD
En kötü işlem:
-26.19 USD
Brüt kâr:
936.10 USD (77 672 pips)
Brüt zarar:
-545.07 USD (51 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (18.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.01 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
87.59%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
328 (50.77%)
Satış işlemleri:
318 (49.23%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-95.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.96 USD (5)
Aylık büyüme:
0.56%
Yıllık tahmin:
4.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
96.15 USD (4.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.95% (96.53 USD)
Varlığa göre:
18.94% (288.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|391
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.23 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 214
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
98
99%
646
78%
88%
1.71
0.61
USD
USD
19%
1:500