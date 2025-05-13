- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
220 (79.13%)
Loss Trade:
58 (20.86%)
Best Trade:
178.52 USD
Worst Trade:
-49.30 USD
Profitto lordo:
1 400.00 USD (72 312 pips)
Perdita lorda:
-630.89 USD (47 379 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (104.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
77.53%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
123 (44.24%)
Short Trade:
155 (55.76%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-199.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.07 USD (5)
Crescita mensile:
7.64%
Previsione annuale:
92.73%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
199.09 USD (13.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.56% (199.41 USD)
Per equità:
6.16% (67.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|769
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.52 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +104.76 USD
Massima perdita consecutiva: -199.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
- Martingale System
- Dynamic grid martingale
- Auto Lot size
- Maximum order setting
- Currency Pair : EURUSD
- Time frame : H1
- EA MT5 : Click Here
