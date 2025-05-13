SegnaliSezioni
Phinnustda Warrarungruengskul

Aether Algo MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 105%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
220 (79.13%)
Loss Trade:
58 (20.86%)
Best Trade:
178.52 USD
Worst Trade:
-49.30 USD
Profitto lordo:
1 400.00 USD (72 312 pips)
Perdita lorda:
-630.89 USD (47 379 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (104.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
77.53%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
123 (44.24%)
Short Trade:
155 (55.76%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-199.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.07 USD (5)
Crescita mensile:
7.64%
Previsione annuale:
92.73%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
199.09 USD (13.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.56% (199.41 USD)
Per equità:
6.16% (67.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +178.52 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +104.76 USD
Massima perdita consecutiva: -199.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 più
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1
  • EA MT5 : Click Here


