Sinyaller / MetaTrader 5 / Velocity And Sentinel MT5
Phinnustda Warrarungruengskul

Velocity And Sentinel MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
1 / 735 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 84%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 083
Kârla kapanan işlemler:
800 (73.86%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (26.13%)
En iyi işlem:
145.63 USD
En kötü işlem:
-42.17 USD
Brüt kâr:
2 449.13 USD (168 872 pips)
Brüt zarar:
-1 485.78 USD (136 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (22.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
11.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
542 (50.05%)
Satış işlemleri:
541 (49.95%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-163.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.94 USD (6)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
26.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
163.95 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.44% (164.50 USD)
Varlığa göre:
16.06% (267.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 553
USDCAD 530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 345
USDCAD 619
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
USDCAD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.63 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.50 × 164
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 391
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.32 × 1733
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
36 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.