- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 083
Kârla kapanan işlemler:
800 (73.86%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (26.13%)
En iyi işlem:
145.63 USD
En kötü işlem:
-42.17 USD
Brüt kâr:
2 449.13 USD (168 872 pips)
Brüt zarar:
-1 485.78 USD (136 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (22.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
11.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
542 (50.05%)
Satış işlemleri:
541 (49.95%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-163.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.94 USD (6)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
26.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
163.95 USD (8.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.44% (164.50 USD)
Varlığa göre:
16.06% (267.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|553
|USDCAD
|530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|345
|USDCAD
|619
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|USDCAD
|21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.63 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
RannForex-Server
|0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
itexsys-Platform
|0.33 × 6
Darwinex-Live
|0.50 × 164
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 391
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
Tickmill-Live
|1.32 × 1733
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Coinexx-Live
|2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
84%
1
735
USD
USD
1.7K
USD
USD
89
100%
1 083
73%
99%
1.64
0.89
USD
USD
16%
1:200