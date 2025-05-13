SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Aether Algo MT5
Phinnustda Warrarungruengskul

Aether Algo MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 105%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
278
Bénéfice trades:
220 (79.13%)
Perte trades:
58 (20.86%)
Meilleure transaction:
178.52 USD
Pire transaction:
-49.30 USD
Bénéfice brut:
1 400.00 USD (72 312 pips)
Perte brute:
-630.89 USD (47 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (104.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
210.02 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
77.53%
Charge de dépôt maximale:
3.46%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.86
Longs trades:
123 (44.24%)
Courts trades:
155 (55.76%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
2.77 USD
Bénéfice moyen:
6.36 USD
Perte moyenne:
-10.88 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-199.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-199.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
8.42%
Prévision annuelle:
102.22%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
199.09 USD (13.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.56% (199.41 USD)
Par fonds propres:
6.16% (67.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.52 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +104.76 USD
Perte consécutive maximale: -199.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 plus...
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1
  • EA MT5 : Click Here


Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.