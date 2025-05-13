SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Chronos Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul

Chronos Algo MT4

Phinnustda Warrarungruengskul
0 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 217%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
193 (79.42%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.58%)
En iyi işlem:
145.44 USD
En kötü işlem:
-49.90 USD
Brüt kâr:
1 655.15 USD (43 215 pips)
Brüt zarar:
-437.42 USD (26 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (76.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
54.92%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.79
Alış işlemleri:
124 (51.03%)
Satış işlemleri:
119 (48.97%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
5.01 USD
Ortalama kâr:
8.58 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.81 USD (3)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
53.80%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.81 USD (6.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.74% (112.81 USD)
Varlığa göre:
4.11% (45.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 223
SUMMARY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 597
SUMMARY 620
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 17K
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.44 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.32 × 250
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 518
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 266
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 429
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 4708
ICMarketsSC-Live24
0.45 × 397
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Dukascopy-live-1
0.48 × 103
ICMarketsSC-Live11
0.49 × 1683
118 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1


İnceleme yok
2025.08.07 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 11:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 08:23
Trading operations on the account were performed for only 118 days. This comprises 11.93% of days out of the 989 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Chronos Algo MT4
Ayda 30 USD
217%
0
0
USD
1.2K
USD
160
90%
243
79%
55%
3.78
5.01
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.