İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
193 (79.42%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.58%)
En iyi işlem:
145.44 USD
En kötü işlem:
-49.90 USD
Brüt kâr:
1 655.15 USD (43 215 pips)
Brüt zarar:
-437.42 USD (26 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (76.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
54.92%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.79
Alış işlemleri:
124 (51.03%)
Satış işlemleri:
119 (48.97%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
5.01 USD
Ortalama kâr:
8.58 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.81 USD (3)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
53.80%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.81 USD (6.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.74% (112.81 USD)
Varlığa göre:
4.11% (45.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|223
|SUMMARY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|597
|SUMMARY
|620
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|17K
|SUMMARY
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.44 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
- Martingale System
- Dynamic grid martingale
- Auto Lot size
- Maximum order setting
- Currency Pair : EURUSD
- Time frame : H1
İnceleme yok
