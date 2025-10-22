- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-15.29 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-29.07 USD (766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-22.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
79.71%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-14.54 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-14.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.07 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.07 USD
Maksimum:
29.07 USD (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.88% (8.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|TSLA
|1
|MSFT
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|TSLA
|-15
|MSFT
|-14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|TSLA
|-588
|MSFT
|-178
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
