SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FibMaster Stocks
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 13
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-15.29 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-29.07 USD (766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-22.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
79.71%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-14.54 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-14.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.07 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.07 USD
Maksimum:
29.07 USD (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.88% (8.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
TSLA 1
MSFT 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
TSLA -15
MSFT -14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
TSLA -588
MSFT -178
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol