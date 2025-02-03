- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 251
Kârla kapanan işlemler:
980 (78.33%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (21.66%)
En iyi işlem:
21 955.05 USD
En kötü işlem:
-3 592.35 USD
Brüt kâr:
140 388.78 USD (176 484 pips)
Brüt zarar:
-61 728.98 USD (143 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (741.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 688.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
92.77%
Maks. mevduat yükü:
20.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
618 (49.40%)
Satış işlemleri:
633 (50.60%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
62.88 USD
Ortalama kâr:
143.25 USD
Ortalama zarar:
-227.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13 309.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 309.93 USD (7)
Aylık büyüme:
3.13%
Yıllık tahmin:
38.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 261.92 USD
Maksimum:
13 309.93 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.30% (13 004.05 USD)
Varlığa göre:
19.57% (22 825.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|665
|AUDUSDr
|337
|AUDCADr
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDr
|41K
|AUDUSDr
|24K
|AUDCADr
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDr
|-308
|AUDUSDr
|14K
|AUDCADr
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21 955.05 USD
En kötü işlem: -3 592 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +741.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 309.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
