SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 76%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 251
Kârla kapanan işlemler:
980 (78.33%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (21.66%)
En iyi işlem:
21 955.05 USD
En kötü işlem:
-3 592.35 USD
Brüt kâr:
140 388.78 USD (176 484 pips)
Brüt zarar:
-61 728.98 USD (143 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (741.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 688.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
92.77%
Maks. mevduat yükü:
20.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
618 (49.40%)
Satış işlemleri:
633 (50.60%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
62.88 USD
Ortalama kâr:
143.25 USD
Ortalama zarar:
-227.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13 309.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 309.93 USD (7)
Aylık büyüme:
3.13%
Yıllık tahmin:
38.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 261.92 USD
Maksimum:
13 309.93 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.30% (13 004.05 USD)
Varlığa göre:
19.57% (22 825.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 665
AUDUSDr 337
AUDCADr 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 41K
AUDUSDr 24K
AUDCADr 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr -308
AUDUSDr 14K
AUDCADr 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21 955.05 USD
En kötü işlem: -3 592 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +741.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 309.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

İnceleme yok
