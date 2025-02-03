- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 445
Transacciones Rentables:
1 138 (78.75%)
Transacciones Irrentables:
307 (21.25%)
Mejor transacción:
21 955.05 USD
Peor transacción:
-3 592.35 USD
Beneficio Bruto:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (741.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
94.77%
Carga máxima del depósito:
20.70%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.43
Transacciones Largas:
722 (49.97%)
Transacciones Cortas:
723 (50.03%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
59.22 USD
Beneficio medio:
132.87 USD
Pérdidas medias:
-213.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-13 309.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 309.93 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.27%
Pronóstico anual:
17.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 261.92 USD
Máxima:
13 309.93 USD (9.58%)
Reducción relativa:
De balance:
12.30% (13 004.05 USD)
De fondos:
19.57% (22 825.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21 955.05 USD
Peor transacción: -3 592 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +741.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 309.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
