Señales / MetaTrader 4 / NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 86%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 445
Transacciones Rentables:
1 138 (78.75%)
Transacciones Irrentables:
307 (21.25%)
Mejor transacción:
21 955.05 USD
Peor transacción:
-3 592.35 USD
Beneficio Bruto:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (741.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
94.77%
Carga máxima del depósito:
20.70%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.43
Transacciones Largas:
722 (49.97%)
Transacciones Cortas:
723 (50.03%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
59.22 USD
Beneficio medio:
132.87 USD
Pérdidas medias:
-213.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-13 309.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 309.93 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.27%
Pronóstico anual:
17.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 261.92 USD
Máxima:
13 309.93 USD (9.58%)
Reducción relativa:
De balance:
12.30% (13 004.05 USD)
De fondos:
19.57% (22 825.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 740
AUDUSDr 401
AUDCADr 304
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 44K
AUDUSDr 27K
AUDCADr 15K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 1.9K
AUDUSDr 17K
AUDCADr 25K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21 955.05 USD
Peor transacción: -3 592 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +741.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 309.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

2025.11.20 16:01
2025.11.10 10:19
2025.11.10 10:19
2025.10.28 11:57
2025.09.30 10:12
2025.09.30 10:12
2025.09.24 23:17
2025.09.19 06:48
2025.09.19 06:48
2025.09.03 11:31
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.21 04:52
2025.08.07 07:39
2025.08.07 07:39
2025.08.04 09:08
2025.07.16 08:02
2025.07.16 08:02
2025.07.14 07:14
2025.07.07 09:15
