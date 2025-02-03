- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 445
利益トレード:
1 138 (78.75%)
損失トレード:
307 (21.25%)
ベストトレード:
21 955.05 USD
最悪のトレード:
-3 592.35 USD
総利益:
151 207.43 USD (202 461 pips)
総損失:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
最大連続の勝ち:
35 (741.89 USD)
最大連続利益:
23 688.44 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
94.77%
最大入金額:
20.70%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.43
長いトレード:
722 (49.97%)
短いトレード:
723 (50.03%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
59.22 USD
平均利益:
132.87 USD
平均損失:
-213.78 USD
最大連続の負け:
7 (-13 309.93 USD)
最大連続損失:
-13 309.93 USD (7)
月間成長:
1.25%
年間予想:
17.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 261.92 USD
最大の:
13 309.93 USD (9.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.30% (13 004.05 USD)
エクイティによる:
19.57% (22 825.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21 955.05 USD
最悪のトレード: -3 592 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +741.89 USD
最大連続損失: -13 309.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
