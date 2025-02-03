SegnaliSezioni
NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 76%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
980 (78.33%)
Loss Trade:
271 (21.66%)
Best Trade:
21 955.05 USD
Worst Trade:
-3 592.35 USD
Profitto lordo:
140 388.78 USD (176 484 pips)
Perdita lorda:
-61 728.98 USD (143 347 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (741.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
92.77%
Massimo carico di deposito:
20.70%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
618 (49.40%)
Short Trade:
633 (50.60%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
62.88 USD
Profitto medio:
143.25 USD
Perdita media:
-227.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13 309.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 309.93 USD (7)
Crescita mensile:
3.15%
Previsione annuale:
38.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 261.92 USD
Massimale:
13 309.93 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.30% (13 004.05 USD)
Per equità:
19.57% (22 825.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 665
AUDUSDr 337
AUDCADr 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 41K
AUDUSDr 24K
AUDCADr 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr -308
AUDUSDr 14K
AUDCADr 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21 955.05 USD
Worst Trade: -3 592 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +741.89 USD
Massima perdita consecutiva: -13 309.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

