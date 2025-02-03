- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
980 (78.33%)
Loss Trade:
271 (21.66%)
Best Trade:
21 955.05 USD
Worst Trade:
-3 592.35 USD
Profitto lordo:
140 388.78 USD (176 484 pips)
Perdita lorda:
-61 728.98 USD (143 347 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (741.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
92.77%
Massimo carico di deposito:
20.70%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
618 (49.40%)
Short Trade:
633 (50.60%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
62.88 USD
Profitto medio:
143.25 USD
Perdita media:
-227.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13 309.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 309.93 USD (7)
Crescita mensile:
3.15%
Previsione annuale:
38.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 261.92 USD
Massimale:
13 309.93 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.30% (13 004.05 USD)
Per equità:
19.57% (22 825.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|665
|AUDUSDr
|337
|AUDCADr
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|41K
|AUDUSDr
|24K
|AUDCADr
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|-308
|AUDUSDr
|14K
|AUDCADr
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21 955.05 USD
Worst Trade: -3 592 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +741.89 USD
Massima perdita consecutiva: -13 309.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
