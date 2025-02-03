- 자본
- 축소
트레이드:
1 456
이익 거래:
1 147 (78.77%)
손실 거래:
309 (21.22%)
최고의 거래:
21 955.05 USD
최악의 거래:
-3 592.35 USD
총 수익:
151 534.17 USD (204 155 pips)
총 손실:
-65 690.19 USD (159 016 pips)
연속 최대 이익:
35 (741.89 USD)
연속 최대 이익:
23 688.44 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
94.77%
최대 입금량:
20.70%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.45
롱(주식매수):
727 (49.93%)
숏(주식차입매도):
729 (50.07%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
58.96 USD
평균 이익:
132.11 USD
평균 손실:
-212.59 USD
연속 최대 손실:
7 (-13 309.93 USD)
연속 최대 손실:
-13 309.93 USD (7)
월별 성장률:
1.35%
연간 예측:
16.42%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 261.92 USD
최대한의:
13 309.93 USD (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.30% (13 004.05 USD)
자본금별:
19.57% (22 825.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|747
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|308
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|2.7K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21 955.05 USD
최악의 거래: -3 592 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +741.89 USD
연속 최대 손실: -13 309.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
86%
0
0
USD
USD
135K
USD
USD
74
99%
1 456
78%
95%
2.30
58.96
USD
USD
20%
1:200