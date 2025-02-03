SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 86%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 447
Gewinntrades:
1 139 (78.71%)
Verlusttrades:
308 (21.29%)
Bester Trade:
21 955.05 USD
Schlechtester Trade:
-3 592.35 USD
Bruttoprofit:
151 359.02 USD (202 892 pips)
Bruttoverlust:
-65 667.59 USD (158 790 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (741.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 688.44 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
94.77%
Max deposit load:
20.70%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.44
Long-Positionen:
724 (50.03%)
Short-Positionen:
723 (49.97%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
59.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
132.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-213.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-13 309.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 309.93 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.33%
Jahresprognose:
16.19%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 261.92 USD
Maximaler:
13 309.93 USD (9.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.30% (13 004.05 USD)
Kapital:
19.57% (22 825.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 740
AUDUSDr 401
AUDCADr 306
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 44K
AUDUSDr 27K
AUDCADr 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 1.9K
AUDUSDr 17K
AUDCADr 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21 955.05 USD
Schlechtester Trade: -3 592 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +741.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 309.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

