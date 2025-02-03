- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 447
Gewinntrades:
1 139 (78.71%)
Verlusttrades:
308 (21.29%)
Bester Trade:
21 955.05 USD
Schlechtester Trade:
-3 592.35 USD
Bruttoprofit:
151 359.02 USD (202 892 pips)
Bruttoverlust:
-65 667.59 USD (158 790 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (741.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 688.44 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
94.77%
Max deposit load:
20.70%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.44
Long-Positionen:
724 (50.03%)
Short-Positionen:
723 (49.97%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
59.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
132.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-213.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-13 309.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 309.93 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.33%
Jahresprognose:
16.19%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 261.92 USD
Maximaler:
13 309.93 USD (9.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.30% (13 004.05 USD)
Kapital:
19.57% (22 825.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|306
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21 955.05 USD
Schlechtester Trade: -3 592 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +741.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 309.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
