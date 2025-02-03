SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 76%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 248
Bénéfice trades:
979 (78.44%)
Perte trades:
269 (21.55%)
Meilleure transaction:
21 955.05 USD
Pire transaction:
-3 592.35 USD
Bénéfice brut:
140 214.98 USD (176 090 pips)
Perte brute:
-61 646.23 USD (142 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (741.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23 688.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
92.77%
Charge de dépôt maximale:
20.70%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.90
Longs trades:
615 (49.28%)
Courts trades:
633 (50.72%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
62.96 USD
Bénéfice moyen:
143.22 USD
Perte moyenne:
-229.17 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-13 309.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 309.93 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.14%
Prévision annuelle:
38.06%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 261.92 USD
Maximal:
13 309.93 USD (9.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.30% (13 004.05 USD)
Par fonds propres:
19.57% (22 825.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 662
AUDUSDr 337
AUDCADr 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 41K
AUDUSDr 24K
AUDCADr 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 9
AUDUSDr 14K
AUDCADr 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21 955.05 USD
Pire transaction: -3 592 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +741.89 USD
Perte consécutive maximale: -13 309.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Aucun avis
2025.09.24 23:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 11:31
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 09:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.10 18:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS 1482090 Multi Setup LZP
30 USD par mois
76%
0
0
USD
128K
USD
59
99%
1 248
78%
93%
2.27
62.96
USD
20%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.