- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 445
Negociações com lucro:
1 138 (78.75%)
Negociações com perda:
307 (21.25%)
Melhor negociação:
21 955.05 USD
Pior negociação:
-3 592.35 USD
Lucro bruto:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Perda bruta:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (741.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
94.77%
Depósito máximo carregado:
20.70%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
722 (49.97%)
Negociações curtas:
723 (50.03%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
59.22 USD
Lucro médio:
132.87 USD
Perda média:
-213.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13 309.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 309.93 USD (7)
Crescimento mensal:
1.25%
Previsão anual:
17.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 261.92 USD
Máximo:
13 309.93 USD (9.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.30% (13 004.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.57% (22 825.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21 955.05 USD
Pior negociação: -3 592 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +741.89 USD
Máxima perda consecutiva: -13 309.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
86%
0
0
USD
USD
135K
USD
USD
71
99%
1 445
78%
95%
2.30
59.22
USD
USD
20%
1:200