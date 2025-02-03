SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 86%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 445
Negociações com lucro:
1 138 (78.75%)
Negociações com perda:
307 (21.25%)
Melhor negociação:
21 955.05 USD
Pior negociação:
-3 592.35 USD
Lucro bruto:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Perda bruta:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (741.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 688.44 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
94.77%
Depósito máximo carregado:
20.70%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
722 (49.97%)
Negociações curtas:
723 (50.03%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
59.22 USD
Lucro médio:
132.87 USD
Perda média:
-213.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13 309.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 309.93 USD (7)
Crescimento mensal:
1.25%
Previsão anual:
17.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 261.92 USD
Máximo:
13 309.93 USD (9.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.30% (13 004.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.57% (22 825.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 740
AUDUSDr 401
AUDCADr 304
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr 44K
AUDUSDr 27K
AUDCADr 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr 1.9K
AUDUSDr 17K
AUDCADr 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21 955.05 USD
Pior negociação: -3 592 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +741.89 USD
Máxima perda consecutiva: -13 309.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

